'Наша цель – поражение России': Макрон объяснил свою позицию по отношению к западным войскам в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил, что своими заявлениями об отправке войск в Украину он пытался избежать эскалации войны. Однако сейчас он "не выступает с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности".

Об этом он сказал в интервью украинским журналистам. Французский лидер подчеркнул, что поддержка Украины должна продолжаться, и это первая задача для партнеров нашей страны.

"Наша цель – Россия не должна победить. Но наша цель также – это вернуть мир в Европу. Для того чтобы выйти на результат этой цели, мы не можем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война", – отметил Макрон.

"И украинцы в определенный момент обязательно должны на выходе из этой войны быть в сильной позиции, когда они будут вести переговоры о установившемся мире. Но сейчас я не выступаю с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности", – уточнил французский президент .

"Мы видим, что мы должны предоставить дополнительные гарантии Украине, чтобы у Украины был четкий календарь военной помощи и шел до того момента, когда переговоры станут возможными. Но территориальная целостность Украины будет фундаментальной ценностью", – добавил он.

Отдельно Макрон заявил, что позиция Франции относительно ядерного сдерживания не изменилась.

Как писал OBOZ.UA, Эммануэль Макрон недавно заявил, что лидеры Веймарского треугольника (Франция, Германия, Польша) решили избегать эскалации, однако "будут делать все необходимое столько, сколько нужно, чтобы Россия не смогла выиграть войну".

Ранее Макрон трижды отменял поездку в Украину, потому что хочет приехать с "ощутимыми результатами" помощи Киеву.

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