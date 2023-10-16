"Мы готовы": Путин сделал циничное заявление о переговорах с Украиной и попытался диктовать условия

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о якобы "готовности" России к мирным переговорам, обвинив в отсутствии диалога Украину. Глава страны-агрессора утверждает: мол, украинский президент Владимир Зеленский издал декрет, запрещающий переговоры.

Новую порцию бреда Путин озвучил в интервью Центральному телевидению Китая. Его записали перед запланированным на октябрь 2023 года визитом президента РФ в КНР.

"Ну как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и документ издали нормативный, который запрещает вести эти переговоры", – пожаловался кровавый диктатор.

Он попытался диктовать Киеву условия. Мол, Украине следует отменить "документ" и объявить о готовности к переговорам касательно окончания войны.

"Мы готовы, в том числе используя предложение наших китайских друзей", – утверждает лидер государства-агрессора.

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Добавим: в этом же интервью президент Российской Федерации нарочито подчеркивал достоинства главы КНР Си Цзиньпина, гранича с открытой лестью. Визит кремлевского диктатора в Пекин был анонсирован еще летом этого года.

Как писал OBOZ.UA:

– Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев не будет разговаривать с Москвой до тех пор, пока войска Российской Федерации не будут выведены со всех территорий Украины. Это станет сигналом, что Кремль готов к реальному диалогу.

– Министр иностранных дел также считает: все страны-партнеры Украины понимают, что Россия не хочет переговоров.

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