"Нет даже намеков": Дмитрий Кулеба сказал, что тема переговоров с РФ закрыта, пока ее войска есть в Украине

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что темы переговоров со страной-агрессором Россией об окончании войны нет даже на уровне намеков. Москва не показывает желание для этого процесса, а Украина на переговоры не согласится, пока ее территории захвачены оккупантами.

Об этом министр сказал в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном в пятницу, 13 октября. Он отметил, что тема переговоров отсутствует как на уровне официальной, так и на уровне неофициальной риторики.

Отвечая на вопрос журналистки, Кулеба сказал, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего последнего визита в Вашингтоне не говорил об этом с американскими союзниками.

"Все понимают, что РФ переговоров не хочет. Украина не может согласиться на переговоры, пока на ее территории оккупационные войска", – сказал Кулеба, добавив, что РФ не отправляет гонцов для переговоров, потому что "хочет воевать".

Министр также объяснил свои слова о том, что осень будет серьезным вызовом для Украины. По его словам, первая причина этого в том, что зимой воевать воинам Сил обороны Украины будет сложнее. Вторая причина – приближение выборов в США и Польше, а также результаты парламентских выборов в Словакии, где победила пророссийская партия.

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Еще одна причина – вероятные атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру нашего государства, а также – опустошение складов, "с которых Киеву поставляют то или иное оборудование". "Поэтому мы сделали этот первый форум оборонных индустрий в Украине, чтобы простимулировать производство нового оружия для обеспечения новых поставок", – сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что тема возможных переговоров с Кремлем могла бы появиться, если бы по всем этим направлениям Киев допустил бы проседание.

Однако, Украина этого не допустила, поэтому в приоритете не переговоры, а украинская Формула мира.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кулеба сказал, что Киев не будет разговаривать с Москвой до тех пор, пока войска РФ не будут выведены со всех территорий Украины. Это станет сигналом, что Кремль готов к реальному диалогу.

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