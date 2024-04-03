'Мы готовы': в Воздушных силах объяснили, есть ли угроза со стороны авиации в Беларуси

Угроза применения против Украины военной авиации из воздушного пространства Беларуси существует. Однако воздушные силы пристально отслеживают взлеты и перемещение самолетов в соседнем государстве.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он добавил, что украинские военные готовы к разному развитию событий.

Ведущие в студии поинтересовались у Евлаша, какую угрозу для Украины может нести беларуская авиация.

"Мы уже видели, как беларуский так называемый президент уже предоставлял территорию для наступления российских войск во время начала полномасштабного вторжения. Конечно, мы не исключаем, в частности, авиационное применение с ее территории, поскольку авиация является высокомобильным родом войск", – ответил представитель ПС ВСУ .

Сейчас, добавил Евлаш, россияне продолжают использовать беларуские аэродромы, в частности во время учений. Учитывая это, а также то, что российская авиация за достаточно короткое время может перемещаться на значительные расстояния, Силы обороны внимательно отслеживают малейшие изменения ситуации – и готовятся к разному развитию событий.

"Конечно, угрозу она (Беларусь. – Ред.) несет. И, в том числе, разного типа. Как ракетных, так и бомбовых ударов. Поэтому мы готовы к разному развитию событий, мы следим за перемещением самолетов, за их взлетами. Используем для этого разные типы информации – как нашу разведку, так и от наших партнеров", – подчеркнул он.

Напомним, накануне, 2 апреля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне, но "ради мира". Он заверил, что в стране проводится необходимая подготовка соответствующих подразделений, а вооруженными силами поставляются различные виды оружия и техники.

Также сообщалось, что Беларусь начинает военные учения вблизи границы с Польшей, Литвой и Украиной.