'Мы хорошо знаем дорогу': в легионе 'Свобода России' пообещали Белгороду ответ за каждый удар по Харькову. Видео

Бойцы легиона "Свобода России" (ЛСР) пообещали Белгороду ответ за каждый удар российских оккупантов по Харькову. Там подчеркнули, что уже имеют достаточно ресурсов, чтобы достойно ответить всем захватчикам, которые запускают ракеты по мирным жителям Украины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Легиона. В своем видеообращении бойцы отметили, что хорошо знают дорогу из Харькова на границу с Белгородчиной.

"Ночью разбуди – по отбойникам на дороге и шороху листьев определим свое местонахождение. За время защиты Украины и боев на Харьковщине, этот регион стал для нас вторым домом", – сказали они.

Легион объяснил, что не может смотреть на то, как оккупационная путинская армия стирает с лица Земли населенные пункты Харьковской области и сам областной центр.

"Легион не будет молчать. Мы уже имеем достаточно ресурсов, чтобы достойно ответить всем путинским псам, которые запускают ракеты по мирным жителям Украины. Каждый ваш удар по Харькову отныне будет иметь последствия в многократном размере", – подчеркнули защитники Украины.

Они добавили, что кремлевский диктатор Владимир Путин превратил Белгород и область в военную зону.

"Мы это исправим и демилитаризуем весь приграничный регион Белгородской области, чтобы мирные жители могли спать спокойно. В Белгороде у нас есть семьи и друзья, и мы как никто заинтересованы, чтобы они были в безопасности. Чем дольше будет продолжаться война, чем больше ударов будет приходиться на спящий мирный Харьков – тем быстрее и глубже война будет перемещаться на территорию России. Обещаем", – резюмировали бойцы "Легиона Свободы".

В декабре штурмовики легиона "Свобода России" совершили рейд в Белгородскую область России. Бойцы уничтожили взводный опорный пункт оккупантов недалеко от села Теребрено и уже вернулись в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В октябре бойцы легиона "Свобода России" уничтожили российскую технику на Бахмутском направлении. Легионеры превратили в металлолом три танка Т-72 оккупантов.

– 12 декабря в российском Воронеже произошел пожар на территории нефтебазы компании "Роснефть". Добровольцы легиона "Свобода России" выложили видео с места событий и поблагодарили своих земляков за борьбу внутри страны с диктаторским режимом Путина.

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