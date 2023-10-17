Пытались атаковать позиции ВСУ: легион 'Свобода России' уничтожил три российских танка Т-72 под Бахмутом. Видео

Бойцы легиона "Свобода России" (ЛСР) показали новые успехи в поражении вражеской техники. На Бахмутском направлении легионеры уничтожили три российских танка Т-72.

Об этом бойцы ЛСР сообщили в Telegram. Опубликованное видео ликвидации танков окупантов является доказательством плодотворной работы российских добровольцев.

Как видно из кадров, группа российских Т-72 хотела скрыться в посадках. Но взвод БпАК 1-го ОМБ ЛСР нашел место скопления вражеской техники. Минометным огнем легионеры нанесли точный удар по каждому из танков.

"3-й расчет минометной батареи и пилоты взвода БпАК 1-го ОМБ Легиона обнаружили и четко отработали по танкам. Они пытались атаковать нас, но наши 120-мм быстрее! Продолжаем работать", – говорится в сообщении ЛСР.

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Легион "Свобода России" и "Российский добровольческий корпус" готовятся к активным действиям, которые станут сюрпризом для РФ.

В конце сентября легион "Свобода России" провел успешное сражение в Белгородской области. По словам бойцов, воюющих на стороне ВСУ, поставленные задачи были выполнены, а ряды солдат РФ заметно поредели.

Советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский пояснил, что глобальная цель таких рейдов – оттянуть резервы российской армии с линии фронта. Одной из целей этих операций является также приобретение боевого опыта новых бойцов, вливающихся в ряды Легиона.

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