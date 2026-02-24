'Мы хотим мира больше, чем кто-либо в мире': Федоров назвал три цели Украины во время войны

В четвертый год полномасштабного вторжения в Украине определили три ключевые цели для достижения справедливого мира. Речь идет о полном закрытии неба, остановке врага на всех направлениях и лишение России экономических ресурсов для ведения войны.

Соответствующий план предусматривает конкретные измеряемые показатели и системные изменения в секторе обороны. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Первым приоритетом является полная защита воздушного пространства. Украина ставит целью идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов. Уже начато создание многоуровневой системы "малой" противовоздушной обороны и масштабирование перехватчиков для борьбы с дронами типа Shahed. Параллельно происходят организационные изменения для усиления системности в работе ПВО.

Вторым направлением определена остановка врага на земле, в море и киберпространстве. В Донецкой области на один квадратный километр приходится 156 российских военных. Ориентиром для украинской стороны является уровень потерь противника более 200 человек на каждый квадратный километр, что должно сделать невозможным дальнейшее продвижение.

Для этого предусмотрено завершение корпусной реформы, улучшение системы оборонных закупок, трансформацию подготовки военных и внедрение управленческих решений на основе данных.

Третья стратегическая цель – лишение России экономической способности вести войну. Основным источником финансирования агрессии является нефтяной доход, в частности через так называемый "теневой флот". Украина планирует усиливать санкционное давление вместе с партнерами, координировать действия в море и формировать стратегию противодействия в когнитивном пространстве, чтобы увеличить дефицит российского бюджета.

Отдельно Федоров отметил три инструмента реализации плана: расширение международных партнерств для рекордного объема помощи, обеспечение технологического преимущества минимум на десять шагов вперед и использование системы DELTA и механизма "еБалов" для принятия решений на основе качественных данных с поля боя.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков в четвертую годовщину начала полномасштабной войны заявил, что Россия будет "идти дальше". Сейчас агрессия против Украины превратилась в "масштабное противостояние России и стран Запада".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!