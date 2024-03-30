"Мы на грани грандиозного шухера": на оккупированной части Донбасса начались "особые мероприятия"

На захваченной российскими оккупационными войсками части Донецкой области "новая власть" начала подготовку к мобилизации. В областном центре и других населенных пунктах региона начали "награждать" повестками в военкомат под разными предлогами. А сотрудников промышленных предприятий уже загоняют на военные сборы.

Подробнее о том, что сейчас происходит в оккупации, – в материале OBOZ.UA.

Нужно пушечное мясо

Уже есть много признаков того, что оккупанты начали подготовку новой волны мобилизации на оккупированной части Донецкой области.

Об этом свидетельствуют и документы, выложенные в одной из закрытых групп. В первом (за подписью так называемого временно исполняющего обязанности министра промышленности и торговли ДНР) руководителям предприятий сказано предоставить списки забронированных сотрудников, занимающих критически важные должности. Срок исполнения – до 25 марта. Второй документ был разослан "руководителям государственных учреждений (предприятий)". В нем оккупационная власть потребовала предоставить планы по постановке граждан на воинский учет и их бронированию.

Жители временно оккупированной территории бурно обсуждают последние новости. "Что-то мне это не нравится. По ходу мы на грани грандиозного шухера", – написал один из них.

На оккупированной части Донбасса сейчас уже (правда, не массово) начали вызывать в военкоматы – причем под разными предлогами. Наиболее распространенный – "для сверки данных". Однако это уже оказалось ловушкой для некоторых местных жителей, которых сразу же "загребли". Причем есть факты, что в оккупационную армию мобилизовали даже не имеющих паспортов РФ.

Также на местных предприятиях вовсю "обилечивают" повестками "для постановки на воинский учет". Такие, в частности, были выданы сотрудникам "Донецктеплосети".

А вот работников Донецкого металлургического завода (ДМЗ) и завода "Электроремонт" отправляют на военные сборы.

"Конечно же, большой риск, что они с этих сборов не вернутся, а их сразу после этого отправят на войну. На фронте у оккупантов очень большие потери", – говорит собеседник OBOZ.UA в областном центре.

Взялись за "беглецов"

Сейчас российские оккупанты активизировали на Донбассе и розыск самовольно оставивших часть (службу), так называемых СОЧ, то есть тех, кто отказался воевать против Украины на стороне России.

По данным источников OBOZ.UA на оккупированных территориях, в регионе уже зарегистрировано 16 тысяч таких "беглецов". И если недавно их успокаивали, что все они якобы уволены (списаны) и могут уже не переживать, то сейчас ситуация резко изменилась.

Причем дошло до того, что "вертухаи" (так местные называют тех, кто разыскивает отказников) не только приходят по месту регистрации, то есть домой, но и обходят близлежащие магазины и кафе с фотографиями "беглецов".

"Ну, кто тут уверял, что людей хватает и контрактников просто некуда девать? Что-то факты свидетельствуют, что все наоборот. Пытаются всеми путями затянуть добровольно-принудительно в армию", – написал под постом в местном Telegram-канале житель оккупированной территории.

В пабликах жители оккупированной части Донбасса делятся информацией и предупреждениями. По словам одного из них, дознаватель из следственного комитета рассказал ему, что "подняты личные дела даже за 2022 год, пришел приказ искать всех без разбору".

Поэтому людей предупредили: "Сидеть ниже травы, тише воды, за сигаретами лишний раз не выходить. При поимке комендатурой нельзя писать и подписывать "объяснение" с показаниями против себя, именно по этому объяснению могут возбудить уголовное дело".

Судя по всему, из-за больших потерь у российских оккупационных войск новый виток мобилизации на временно оккупированных территориях, которые РФ "присоединила" к себе, может начаться в любой момент.

Но есть еще одна угроза: 1 апреля начинается весенний призыв в армию России. И в планы агрессора уже включены жители оккупированной части не только Донецкой и Луганской, но и Запорожской, Херсонской областей, а также Крыма.

И несмотря на то, что срочников якобы не отправляют на фронт, оккупанты используют отлаженный сценарий: насильно заставляют подписывать контракт. А это прямая дорога к тому, чтобы оказаться "грузом 200".