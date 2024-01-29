'Мы находимся в очень сложном моменте': Зеленский оценил, можно ли остановить агрессию России. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский оценил, можно ли остановить российскую агрессию в Украине, и рассказал, что дает ему надежду на то, что война закончится. Глава государства подчеркнул, что Украина находится в сложной ситуации, однако есть шансы остановить Россию геополитически и финансово.

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Такое мнение высказал президент в интервью немецкому телеканалу ARD. Он подчеркнул, что следует верить в свой народ и партнеров и не допустить уничтожения нации.

"Надо верить в себя, в народ, в Украину, в партнеров. Верить в мир. Потому что любая война заканчивается. Я считаю, что мы находимся в очень сложном моменте. И геополитически, и финансово можно остановить Россию. Не допустить разрушения Украины, уничтожение нашей нации. Не допустить глобальной миграции. Не допустить третью мировую войну", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что президент Владимир Зеленский озвучил график международной коммуникации на следующую неделю. Ее основная цель – защита международного права и новые оборонные пакеты для сил обороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все замороженные активы России должны быть конфискованы. По его словам, несмотря на разные вызовы, Украине удалось сохранить международное внимание к нашей битве за независимость.