'Все замороженные активы России должны быть конфискованы': Зеленский рассказал о переговорах с партнерами и новом санкционном пакете

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все замороженные активы России должны быть конфискованы. По его словам, несмотря на разные вызовы, Украине удалось сохранить международное внимание к нашей битве за независимость.

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Такое заявление глава государств и сделал во время вечернего видеообращения в субботу, 27 января. Соответствующее видео опубликовал офис президента.

"Завершаем этот день, эту неделю, уже пора подводить первые итоги этого января – для Украины, для наших отношений с партнерами. Несмотря на разные вызовы и много сложностей, Украине удалось сохранить международное внимание к нашей, украинской битве за независимость. Удалось придать нашему государству еще большую устойчивость – именно то, что является главным аргументом в международной коммуникации. То, на что вы способны. То, что вы способны выдержать. То, из-за чего вы способны пройти. Мир обращает внимание на стойких и смелых", – сказал он.

Зеленский отметил, что в этом месяце было подписано амбициозное соглашение о безопасности с Великобританией. Это теперь фактически базовый ориентир для дальнейших соглашений, есть на что равняться в работе с другими партнерами. При этом переговоры о новых соглашениях о безопасности продолжаются не только с государствами в Европе.

Он уверен, что уже скоро будут новые результаты относительно гарантий безопасности для Украины и благодарен всем нашим партнерам, которые помогают.

Президент также подчеркнул, что фактически в этом месяце наши команды Украины и Польши перезагрузили отношения.

"И имеем хорошее понимание друг друга, имеем четкие ориентиры – что важно для наших обществ, для наших интересов безопасности. И кстати, Польша присоединилась к декларации безопасности "Группы семи", всего уже 32 страны работают с нами в этом направлении", – пояснил он.

В то же время, по его словам, есть хороший результат в отношениях с Евросоюзом. Началась содержательная подготовка к началу переговоров – процесс скрининга украинского законодательства, являющийся официальной оценкой украинских правовых актов на соответствие праву Евросоюза.

"Уже есть понимание графика встреч, всех последующих необходимых шагов. И важно, чтобы правительственная команда Украины была достаточно мобилизована для этой работы: Украина заинтересована в максимальных результатах в отношениях с Европой именно в этом году, как только возможны", – сказал он.

Президент также поблагодарил Швейцарию за очень хорошие, продуктивные переговоры во время визита, а также за эффективную организацию встречи советников по Формуле мира. Он отметил, что есть договоренность и по организации первого Саммита мира на уровне лидеров в Швейцарии. Продолжаются очень активные контакты по этому поводу. Действительно сильная история – готовим ее.

Кроме того, глава государства обратил внимание на оборонные пакеты Украины.

"У нас за месяц неплохая динамика. Конечно, нуждаемся в большем, чтобы достичь контроля в небе и больших возможностей на земле, прежде всего артиллерийских. Но, как бы нам ни было сложно, мы имеем поставки и артиллерии, и ракет, и боеприпасов для ПВО. Я благодарю каждую страну, которая поддерживает наших воинов, защиту украинских жизней. Уже сотни российских ракет и дронов сбиты за этот месяц. И продолжаем работу с партнерами. Ждем соответствующего решения Соединенных Штатов Америки – это критически важно", – сказал он.

Он выразил благодарность каждой стране, которая анонсировала новые пакеты поддержки на недавней встрече в формате Рамштайн. Это девять пакетов поддержки, включая некоторые дефицитные вещи для обороны. Уже идет подготовка к новым договоренностям с партнерами на февраль.

Отдельно Зеленский отметил результаты коммуникации с партнерами по российским активам.

"За этот месяц мы приблизились к решению, в котором нуждаемся, которое будет справедливым. Все российские активы – активы самого государства-террориста и связанных с ним лиц – имеющихся в различных юрисдикциях и замороженные, должны работать для защиты от российской агрессии. Они должны быть конфискованы. И мы делаем все, чтобы это решение было содержательно подготовлено в ближайшее время. Я благодарю каждого и каждого, кто помогает нам продвигать этот механизм восстановления справедливости", – сказал он.

Кроме того, украинский лидер убежден, что требуется новый санкционный пакет Евросоюза.

"И мы готовим его. А также готовим новые шаги, чтобы ограничить российскую способность обходить санкции. Каждое проявление давления на Россию – это приближение мира. Каждое проявление помощи Украине – это защита жизни. Я благодарен всем, кто из Украины! Спасибо всем, кто дерется, работает ради нашего государства, нашей независимости, наших людей!" – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЕС уже приняли решение о налоге на замороженные российские активы, который собираются направлять на финпомощь Украине через специальный фонд. Такой план представляет собой альтернативу прямой конфискации средств российского Центрального банка, для проведения которой ЕС не хватает силы воли и юридических оснований.

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