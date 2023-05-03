"Мы не атакуем ни Москву, ни Путина": Зеленский прокомментировал ночные взрывы над Кремлем. Видео
Украина не атаковала территорию страны-агрессора России, как и не предпринимала попыток покушения на российского диктатора Владимира Путина. Но в интересах главы Кремля винить в этом Киев.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в среду, 3 мая на брифинге с участниками саммита стран Северной Европы в Финляндии. Он прокомментировал вероятный взрыв беспилотника над Кремлем.
"Я могу повторить этот месседж, думаю, это будет понятно всем: мы не атакуем ни Путина, ни Москву", – сказал глава украинского государства.
Зеленский напомнил, что Украины защищает свою территорию, и оружия не хватает даже для этого.
"Поэтому мы не используем ее где-либо. Поэтому мы не атаковали Путина – мы это трибуналу оставим", – добавил президент.
Президент Украины также сказал, что главе кремлевского режима на фоне поражений на поле боя "нужно хоть как-то мотивировать своих людей, чтобы они шли вперед". Поэтому в интересах Путина обвинять Украину в попытке покушения на него.
"Все очень просто – у России нет побед. Путин больше не может мотивировать свое общество и он больше не может отправлять просто так на смерть своих военных. Он не может мотивировать больше свое государство. У него нет побед на поле боя. "Вторая армия мира "проиграла, она получила отпор от нас. Теперь ему нужно хоть как-то мотивировать своих людей, чтобы они шли вперед", – объяснил Зеленский, отвечая на вопросы журналиста.
Как сообщал OBOZREVATEL:
То, что в России сочли невозможным, все же произошло – неизвестные беспилотники атаковали Кремль.
Москвичи услышали громкие звуки около трех часов ночи, затем заметили искры и дым. А уже днем 3 мая появилось видео самой атаки и гневное заявление прессслужбы президента РФ, что это расценивается как покушение на Путина.
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