'Мы не должны отступать!' Министр обороны Великобритании призвал продолжить поддерживать Украину

В Великобритании призвали союзников Украины не отступать в своей помощи украинскому государству, которое борется с полномасштабным вторжением страны-агрессора России. В этом вопросе партнеры Киева должны оставаться непоколебимыми.

Об этом сказал новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время своего выступления в Манчестере на съезде Консервативной партии в воскресенье, 1 октября, передает BBC. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин задумывал захватить Украину блефом, однако украинский народ не дал этому произойти.

По словам британского министра, глава Кремля не может одержать победу в этой войне, но и не знает, как ее закончить. Шаппс добавил, что партнеры также не должны позволить диктатору получить хоть какой-то успех.

"И мы тоже не позволим...Мы не должны отступать", – сказал он.

По словам Шаппса, война поглощает оружие и людей "с ужасной скоростью", но союзники Украины должны оставаться непоколебимым в вопросе помощи государству.

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Он также назвал Украину "частью семьи европейских демократических наций".

Напомним, что 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с Шаппсом. Глава государства поблагодарил британских союзников за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины во время войны. Шаппс отметил, что Великобритания ощущает боль Украины, причиняемую войной, и пообещал дальнейшую поддержку нашей стране в борьбе с агрессором.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шаппс ранее сказал, что британские войска будут впервые размещены в Украине. Это лично его инициатива, свидетельствующая о существенной поддержке Великобритании.

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