'Мы не можем жить в замороженном конфликте': Зеленский назвал условия, при которых возможно прекращение огня. Видео

Прекращение огня невозможно без гарантий и сильной позиции Украины. В противном случае результатом будет замороженный конфликт, который неприемлем для украинцев.

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Об этом 19 декабря заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе. В частности, он исключил возможность заморозки войны в Украине.

"Мы должны понять, что мы не можем жить с замороженным конфликтом. Когда речь идет о прекращении огня, люди знают, что будет после, чем все закончится. Надо знать, что будет завтра, чтобы сегодня прекратить огонь. В противном случае вы просто делаете замороженный конфликт и все", – сказал глава государства.

Поэтому, по словам Зеленского, Украине необходима сильная позиция и гарантии безопасности.

"Безусловно, Украина хочет окончания войны, безусловно, мы хотим устоявшегося мира. Безусловно, Россия этого не хочет и это постоянно демонстрирует", – заявил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин на "прямой линии" 19 декабря заявил, что РФ якобы готова к компромиссам в случае переговоров о завершении войны против Украины. Он также в очередной раз обвинил Киев в отказе от мирных переговоров.

Владимир Зеленский 19 декабря рассказал, что благодаря поддержке партнеров Украина экономически обеспечена на следующий год, однако недостаточно укреплена перед началом дипломатического процесса.

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