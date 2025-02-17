'Мы не смогли передать Украине то, что должны были': Ходжес признал свою ошибку с прогнозом 2023 года по Крыму

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес признал, что ошибся, прогнозируя деоккупацию Крыма до лета 2023 года. Он сказал, что это "Запад и мы не смогли передать Украине то, что должны были".

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Об этом американский генерал в отставке заявил "Укрінформу" на полях Мюнхенской ежегодной конференции по безопасности, которая завершилась 16 февраля. Он подчеркнул, что суть в недостаточной помощи.

"Если бы мы вовремя доставили все, что обещали или что было необходимо, а также если бы мы использовали все наши экономические инструменты, мы бы были сегодня в другой ситуации", – предположил Ходжес.

Но он подчеркнул, что РФ все еще контролирует не очень большую часть украинской территории. Это нельзя назвать "победой" агрессора.

"Итак, я думаю, я чувствую, что россияне сейчас в большой беде, что это для них тяжело", – высказал Ходжес свое мнение.

Отвечая на вопрос о потенциальной решающей битве в Украине, он напомнил слова китайского философа Сунь Цзы о том, что настоящее искусство войны в том, чтобы победить противника даже не вступая в бой.

Поэтому, вероятно, о какой-то реальной масштабной битве на фронте речь не идет.

Ходжес считает, что даже со всеми неоднозначными заявлениями для Соединенных Штатов важно, чтобы Украина была успешной. А это, по мнению отставного генерала, восстановление суверенитета страны в границах 1991 года.

Как писал OBOZ.UA, ранее Бен Ходжес заявил, что Украина должна стать членом НАТО и Европейского Союза. Это необходимо не только Киеву , но и его партнерам, поскольку это поможет предотвратить дальнейшую агрессию российского диктатора Владимира Путина уже против стран Запада.

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