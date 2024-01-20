Мы никогда не согласимся на замороженный конфликт с Путиным, – Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что превращение войны в оборонную может привести к заморозке конфликта. Украина на это никогда не согласится.

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Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Figaro. По его словам, такая ситуация была с 2014 года.

"Мы никогда не согласимся на замороженный конфликт с Путиным. Решение состоит не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами, быть сильными, быть вместе с нашими партнерами и не останавливаться", – сказал глава ОПУ.

Ермак добавил, что наши военные жалуются на нехватку людей и ресурсов на фронте и что они больше не в состоянии наступать. Такое положение вещей просто бессмысленно скрывать. Некоторым солдатам нужен отдых, потому что многие находятся на передовой уже два года. Правительство и Генштаб ВСУ работают над новым законом о мобилизации, который впоследствии будет передан в Верховную Раду.

"Ситуация, безусловно, сложная, но мотивация нашего народа, мотивация наших воинов очень высока. Мы боремся за свое выживание, за свою землю, за победу, в которую мы верим", – подчеркнул он.

Глава Офиса президента отметил, что Украина рассчитывает на партнеров и одновременно работает над развитием своего военно-промышленного комплекса.

Напомним, что 14 января участники Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) обсудили формулу мира для Украины. Представители более 80 стран говорили о мировом порядке и справедливости.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский резко ответил, к чему приведет заморозка войны в Украине. Он предостерег, что в таком случае страна-агрессор Россия будет готовиться к "реваншу".