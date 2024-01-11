'Подготовка России к реваншу': Зеленский резко предостерег, к чему приведет заморозка войны

Президент Владимир Зеленский резко ответил, к чему приведет заморозка войны в Украине. Он предостерег, что в таком случае страна-агрессор Россия будет готовиться к "реваншу".

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Такое заявление глава государства сделал во время брифинга с президентом Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом. Трансляцию вел офис президента.

"Выдержать этот год: не сдать территории наши, не дать заморозить конфликт кому-либо. Нарративам России и не только их нарративам, которые распространяются, к сожалению, даже медийными платформами и Европы, и Соединенных Штатов и т.д. Они имеют глубокое проникновение, и Россия вкладывает очень много в дезинформацию денег. Поэтому не дать заморозить конфликт, не дать возможности России подготовиться к мощному контрнаступлению за год, за два, за три, за пять. Не дать им этого сделать – закончить войну до этого", – сказал он.

Президент уточнил, что имеет ввиду не дать возможность России увеличить их производство, не дать возможности заморозить конфликт в этом году, чтобы их военные начали готовиться.

"Начать подготовку, чтобы молодые люди, которые сегодня не знают для чего они приходят на нашу землю и умирают, чтобы они не превратились, через информационную политику и через дополнительные годы и тренировки, в ту же армию, которая в начале войны к нам пришла и нас убивала", – объяснил он.

Зеленский подчеркнул, что очень важно не дать России снова стать мощной.

"Их очень много, они не жалеют людей, они их бросают, и вот вся мощность в массе людей, это не масса людей, а масса мяса. Извините, что это так звучит, но это факт", – сказал он.

Кроме того, по убеждению Зеленского, в случае замораживания войны санкции со временем перестанут действовать.

"Страна по стране, бизнес по бизнесу начнут ослаблять. Все начнут риторику: а для чего нам санкционный пакет, если нет боевых действий? А давайте как-то договоримся. А для чего применять к ним трибунал? Все же закончено, все заморожено. Но это будет не закончена война. Одно дело – законченная война, а другое – замороженный конфликт", – подчеркнул он.

Глава государства пояснил, что для Украины это будет означать подготовку России к реваншу.

Добавим, что Владимир Зеленский в Эстонии призвал Запад усилить поддержку Украины. Он подчеркнул, что Вооруженным силам Украины нужно больше снарядов и они пойдут вперед.

Напомним, в четверг, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Эстонию. Он встретился с главой государства Аларом Карисом.