'Мы обязательно встретимся, только подожди меня': на Днепропетровщине российские военные обстреляли больницу и убили молодого врача

В понедельник, 11 ноября, российские оккупанты обстреляли город Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Один из снарядов попал в городскую амбулаторию. От взрыва погиб семейный врач – 30-летний Александр Баранов. Он не дожил до своего очередного дня рождения всего лишь 12 дней.

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Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZ.UA.

Был настоящим семейным доктором

Александр Баранов – потомственный доктор, его отец Василий Баранов также работает врачом, а супруга Ирина – косметолог.

"Он любил жизнь и был счастливым. Был очень близким со своей семьей. Со своим отцом пил кофе и разговаривал о мужских делах, с мамой делился своими впечатлениями и был очень нежным сыном. Также был хорошим мужем для жены. На работе был профессиональным врачом", – рассказала OBOZ.UA врач Ольга Котрехова.

Коллеги Александра рассказывают, что, несмотря на молодость, врача любили и уважали жители города.

"Он был настоящим семейным доктором. Хорошо знал своих пациентов, был добрым и очень отзывчивым, всегда помогал и отзывался на просьбы", – рассказала нам одна из его пациенток.

Придумывали сказки для детей

У Александра остались родители, любимая жена Ирина и маленькая дочка Эмилия. Семья врачей имела удивительное увлечение: Александр и Ирина вели сайт и страничку в соцсетях под названием kazka_ukrаine.

Там они придумывали персональные сказки для маленьких детей, иллюстрировали их и дарили детям в виде электронной сказки, которую можно почитать онлайн или послушать.

Также у них можно было купить раскраски, детские книжки, стикеры. Александр занимался веб-разработкой и рекламой сказочного проекта.

"Сегодня моего любимого Сашеньки не стало!!! Его убили россияне!!! Он был лучшим мужем, отцом! Он мне подарил лучшие моменты жизни! Мы так мало были вместе! Он подарил маленькое Солнышко! Подарил частичку себя! Он так обожал нашу малышку! И так мало с ней был! Я знаю, что мы еще встретимся, мне хочется в это верить. Я однажды приду к тебе, и мы будем снова вместе! Я за все тебе благодарна, но жаль, что ты не услышишь моих слов, а я не увижу твоих глаз! В это не хочется верить, но... мы могли бы прожить с тобой вместе счастливую жизнь до старости!

Я очень надеюсь, что ты рядом и будешь защищать нашу Эмилию!!! Мы обязательно встретимся, только подожди меня!" – написала на своей страничке в Facebook супруга погибшего врача Ирина.

Прощание с Александром Барановым состоится в четверг утром, 14 ноября.