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Видео дня

Целое утро проговорив со своими европейскими друзьями, которых ошарашили очередные жуткие кадры наших ночных пожаров (ничто не выглядит так апокалиптично, как зарево над ночным городом!), – я, кажется, наконец поняла, в чем суть проблемы с "портретированием" нашей войны.

Далее текст на языке оригинала.

Ні, не в тому, щоб менше публікувати жаских фото-відео з руїнами, пожежами й кривавими тілами на ношах (всі ж пам'ятають недавні дискусії про те, чи "треба, бо це має бачити весь світ", чи "не треба, бо воно вже не діє", і фотографи, як наркозалежні, "збільшують дозу" т.зв. "чутливого контенту"?). То правда, що психологічну втому від таких зображень ми й самі, чого гріха таїти, відчуваємо, і я, напр., давно покинула тут писати після кожної нічної трагедії, як мені "болить", – після 20-го разу це вже, по-моєму, непристойно: мало як тобі болить, це ще не привід всіх про це оповіщати й дурно-пусто множити скорб... Але мене однаково бісять (ну ок, МАЙЖЕ однаково!) – як, з одного боку, мерзотник-американець, що приїздить назнімати на Хрещатику дорогих авт і елеґантних вітрин, оснастивши це все написом: "американці, ось на що йдуть ваші податки!" (а що для американців узагалі, як справедливо завважив був іще Ремарк, війна – це "чисто літературна категорія", вони дупля не відбивають, як вона виглядає в реалі, то можна не сумніватись, що принаймні частина його ЦА цю кремлівську іпсоху, яку я ще в 2022-му від польських фашиків чула, проковтне й не скривиться!), – так і, з другого боку, самозациклений йолоп-ізраїльтянин, який пише в своїй тамтешній статті – мовляв, ну ми ж не хочемо, щоб з Тель-Авівом сталось те, що з Києвом! – вочевидь так і уявляючи собі, за отими регулярними "новинами чутливого контенту", що Київ тут лежить в руїнах, як Алеппо: всі "ньюс фром Юкрейн", сукупно, інсталюють в голови західному обивателю саме такий образ.

Я вже писала, ще позаторік, чому "Україна не Сирія", і навіть до "Нашої Європи" цей текст уключила. А сьогодні нарешті втямила (на 4-й рочок, еге ж!), чого в усіх цих misrepresentations хронічно бракує, щО тільки й може виправити перекособочену картину – що з одного, що з другого боку: нас із вами бракує. Українців. Головної ДІЙОВОЇ (саме так!) особи.

Ми пишемо, скільки нам чого вночі прилетіло, і запрошуємо "цілий світ" разом із нами оплакати наших загиблих та побідкатись над нашими дітками, змушеними ночувати в метро. Але ми НЕ кричимо, лускаючи з гордости, на цілий світ – а мали б, після кожної такої ночі, як минула! – хвалу і славу українським електрикам, які вже до 9.00 відновили майже всі тролейбусня маршрути (а дротів чимало цієї ночі (10 липня після атаки на Київ – Ред.) було порвало в місті!), українським комунальникам, які за 2 години лагодять розвалений шахедом водогін і вертають воду нам в оселі (у понеділок було), українським бізнесменам, які відчиняють кав'ярні о 5й ранку, щоб люди, які ночували в метро й виповзають із нього додому митися, могли випити дорогою кави, – і сміттярам, і залізничникам, і службам порятунку тварин, і всім, всім, дай їм Боже здоров'я, скромним службовцям великої й прекрасної (так, чорт забирай!!!) Української Держави, хто четвертий рік тихо й непомітно, без журналістських камер і вдячних оплесків, робить перманентне ЧУДО: по-мурашиному вперто перетворює щоніч руйновану скаженою ...апнею Україну – знов на нормальну, придатну до життя європейську країну: таку, в яку, приїхавши на кілька днів "між обстрілами", можна й "не помітити" війни – якщо тільки не наближатись до прифронтової зони...

Ми взагалі погано вміємо хвалитись – навіть коли є чим: травма Голодомору, плюс купа ретравмазицій потому, – не дивно, угу. Недавно Олександра Матвійчук писала (всі перепощували, і я тут теж), що Україна, мовляв, не вписується для Заходу в образ ідеальної жертви. Маємо зробити ще один крок, і ще одне над собою зусилля – і сказати собі ВГОЛОС, що ми за 30 років навіть і не бозна-якої ще, кривої-кульгавої напівнезалежности зуміли побудувати на диво ефективну (атож!) державу – назвіть мені другу, яка на нашому місці б так упоралась!

І репортажі після наших нічних обстрілів, де о 4тій ранку в небі можна фільмувати Об'явлення Івана Богослова, а вже о 10-тій того самого ранку знову, за класиком, "кращого немає /нічого в Бога, як Дніпро /та наша славная Вкраїна", – мають щоразу демонструвати "цілому світові" не тільки тих, хто РУЙНУЄ (творить зло), а й тих, хто ВІДБУДОВУЄ (відчакловує від зла): наших громадян десятків і десятків наймирніших у світі професій, колективне обличчя Української Держави (Захід його вже бачив за минулі 20 років на двох Майданах!), – чиїм трудом країна на 4-й рік Великої війни, тьху-тьху і нівроку, – досі втримується від колапсу. Хай би західний обиватель після "ньюс фром Юкрейн" щоразу замислювавсь – "а чи ми, на їхньому місці, так змогли б?.."

А хто хоче бачити failed state і найжахливішу в світі корупцію – хай переведе очі на москву і колапс в її аеропортах: і це ще, прошу завважити, в них нічого всерйоз не поціляло – як той казав, "ми ще не починали"(с)...

Тож шануймося.

Бо ми таки того варті.