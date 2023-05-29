'Мы ползли почти сутки, пока нас нашли!' Волонтер описала один день украинских воинов на передовой

Леся Литвинова описала только один день, который на передовой украинские защитники и защитницы переживают раз за разом. День, после которого она и ее муж сейчас лечатся в госпитале.

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Об этом сообщает издание ZN.UA. Режиссер, волонтер, автор , мама пятерых детей, которая сама находится на "передке", Леся Литвинова поделилась подробностями "военный" будней.

"Стартует первая группа. Через пол часа вторая. Я жду со своей третьей. Пока жду, у нас начинают останавливаться машины. Из них прямо на асфальт выгружают ребят с тяжелыми ранениями и стеклянными глазами. Ребят, вдвое моложе меня и вдвое шире в плечах. Кто ложится на траву, кто сидит на асфальте. Молчат. Смотрят одновременно за горизонт и куда-то вглубь себя. И это ужасно", – рассказывает Леся Литвинова.

Она добавила, что все действия происходят в условиях постоянных обстрелов.

"Бегом, бегом. Дистанция. Прилет – упали. Подскочили. Бегом, скорее. Прилет. Еще быстрее. Деревья. Все живы? Хорошо. Выдыхаем...", – комментирует волонтер.

Однажды она пережила "прилет" совсем недалеко от себя.

"Вспышка перед глазами. Одновременно удар молотом по голове. На несколько секунд отключаюсь. Приходя в сознание, вижу, что рядом лежат четыре человека. Один стонет, другие молчат", – рассказывает Литвинова.

При этом, пережив страшный обстрел, мужественная волонтерка продолжала помогать своим побратимам, который были ранены.

Пострадал и ее муж: ранение небольшое – разорвано ухо.

"Это обычный рабочий день на переднем крае. И если вы не здесь, вы можете поддержать тех, для кого это — обыденность", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время боевого задания на востоке Украины начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил тяжелое ранение. Осколок мины попал военному под сердце, однако, несмотря на серьезную травму, он смог выйти через линию фронта своим ходом.

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