'Обломок мины попал под сердце': Буданов впервые рассказал о тяжелом ранении, полученном на фронте

Во время одного из боевых заданий на востоке Украины начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил тяжелое ранение. Осколок мины попал военному под сердце, однако несмотря на серьезную травму он смог выйти через линию фронта своим ходом.

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Также известно более чем о 10 попытках покушений на Буданова. Об этом он рассказал в интервью журналу NV.

По словам Буданова, россияне уже более десятка раз организовывали покушения на его жизнь. Например, в 2019 году под его личный автомобиль российский киллер заложил взрывчатку, которая, к счастью, сдетонировала преждевременно.

Кроме того, начальник ГУР впервые публично рассказал о тяжелом ранении, полученном во время одного из боевых заданий на Донбассе. Всего Буданов был ранен уже трижды, однако одно из них был крайне тяжелое. После взрыва противопехотной мины один из обломков попал под сердце начальнику ГУР.

Буданов рассказывает, что осколок вражеской мины пробыл спину и шею, однако на адреналине ему удалось выйти через линию фронта.

"Его нельзя вынуть из тела, небезопасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 км, а затем упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", – рассказал Буданов.

Напомним, Буданов заявил, что ожидаемое контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется в ближайшее время. Украинская армия обеспечена минимальным запасом оружия, однако нуждается в значительно большем количестве.

Ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов обратился к российским оккупантам с призывом сдаваться в плен. В этом им может помочь проект "Хочу жить", куда им нужно обратиться. Буданов подчеркнул, что сдавшись в плен, россияне помогут быстрее закончить развязанную их страной войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина победит в этой войне, а Россия видоизменится. После победы украинцев ожидает длительный период тяжелейшей работы.

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