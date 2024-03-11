'Мы помним и никогда не забудем': Зеленский отреагировал на 'Оскар' для фильма '20 дней в Мариуполе'

Президент Владимир Зеленский отреагировал на награждение "Оскаром" документального украинского фильма "20 дней в Мариуполе". Глава государства заявил, что лента показывает правду о российском терроризме и Украина никогда не забудет "каждый день Мариуполя", его защитников и защитниц.

"Более двух лет назад Россия жестоко атаковала Мариуполь. "20 дней в Мариуполе" – фильм, показывающий правду о российском терроризме. Благодарю команду, которая работала над этим фильмом и получила такую важную награду "Оскар", которая позволяет громко сказать о российской войне против Украины", – написал Зеленский в официальном Telegram-канале.

В то же время он выразил благодарность "всем журналистам в мире, которые понимают важность освещения правды о нашей борьбе и рассказывают ее".

"Мы помним и никогда не забудем каждый день этой войны, каждый день Мариуполя, его защитников и защитниц. Мы помним всех, кто боролся ради города. Помним и должны освободить из российского плена всех защитников Мариуполя и Азовстали", которых до сих пор содержат в бесчеловечных условиях. Мы помним, что должны победить российское зло, чтобы восстановить нормальную жизнь для всех наших людей, для каждого нашего города", – заявил президент.

Зеленский также поблагодарил "каждого и каждую, кто распространяет правду об этой войне, о храбрости наших людей и о боли нашего народа".

"Правда преодолевает все. И я благодарю каждого в мире, кто поддерживает наше государство, наших людей с первых дней этой войны. Вместе мы должны защитить жизнь", – заявил он.

Фото: Evgeniy Maloletka, Mstyslav Chernov, The NY Times

Как сообщал OBOZ.UA:

– Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" выиграл первый "Оскар" для Украины. Ленту снял украинский видеограф и военный журналист Мстислав Чернов, который на протяжении 20 дней находился в окруженном городе и документировал происходящие там события. Над лентой также работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

– В своей речи на "Оскаре" Мстислав Чернов признался, что хотел бы никогда не снимать этот фильм, а статуэтку без раздумий променял бы на мир в Украине.

– В феврале "20 дней в Мариуполе" получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший документальный фильм.

– Фильм получил десятки других наград и номинаций. Его показали перед заседанием Генассамблеи ООН в сентябре 2023 года. Лента стала самым кассовым украинским документальным фильмом.

– Ранее Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США за "20 дней в Мариуполе".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!