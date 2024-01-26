'Мы потеряли время, территории и человеческие жизни': Дмитрий Кулеба раскритиковал западную концепцию 'не эскалации' по поводу войны в Украине

Украина получала оборонную помощь от западных партнеров с большой задержкой из-за концепции "не эскалации" широкомасштабной войны с Россией. Это очень сильно сыграло на руку Кремлю.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Affairs. По словам главы МИД, Путин должен быть признателен за этот подход союзникам Украины.

"Ничто не принесло российскому лидеру большей пользы, чем концепция "не эскалации", потому что она затягивала принятие многих решений", – отметил Кулеба.

Министр обратил внимание, что соответствующие решения по оказанию помощи Украине страны Запада "все равно принимали, но мы потеряли время, потеряли территории и потеряли жизнь".

По мнению Кулебы, основной причиной войны является "империалистическое мышление" Путина, который думает о возобновлении сфер влияния, установленных его предшественниками для Российской империи.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на фронте, возможно, даже более серьезная, чем была с начала российского вторжения почти два года назад. Ведь Силам обороны многого не хватает, у некоторых подразделений, как говорят сами военные, почти не осталось боеприпасов.

"Как бы смешно это ни звучало, выглядит так, что Северная Корея для России более эффективный партнер, чем друзья, которые снабжают Украину артиллерийскими боеприпасами. Это должно измениться. Мы ценим все, что получаем, но масштабы войны требуют большего", – высказался министр, добавив, что все заинтересованные стороны должны прекратить "теоретизировать" мир нарративами о возможной победе России.

"Украина тогда была бы первой жертвой. Но Германия и другие европейские страны будут следующими. И между ними не будет много времени. Поэтому это неправильный политический подход. Напротив, вы должны сосредоточиться на победе", – отметил он.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что миру следует быть готовым к войне в Европе. Это может произойти на фоне обострения на Ближнем Востоке и военных действий, которые РФ второй год ведет против Украины.

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