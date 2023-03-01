Мы прошли очень сложную зиму, но смогли обеспечить Украину энергией и теплом, — Зеленский об энергетике и российском терроре

1 марта Владимир Зеленский подвел итоги прошлой зимой. Особое внимание он уделил энергетической системе Украины.

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Президент отметил, что зима была сложной, но украинцы были в тепле. Об этом Зеленский сказал в среду, 1 марта, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Эта зима была очень сложной, но мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом", – отметил Зеленский.

Как сообщил президент, сегодня он провел несколько принципиально важных совещаний. В энергетическом совещании приняли участие все, от кого зависит стабильность работы нашей энергосистемы - "Нафтогаз", "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и другие. Это было длительное совещание – три часа.

"Эта зима пройдена. Она была очень сложной, и эту сложность почувствовал без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом. Да, угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа ради энергосистемы продолжается", – сказал Владимир Зеленский.

На энергетическом совещании были зафиксированы текущие задачи для завершения этого отопительного сезона.

"Провел сегодня и длинный, подробный селектор со всеми, кто осуществляет руководство разными направлениями защиты государства. Военные, СБУ, ГУР, внешняя разведка, МВД, другие чиновники, Офис", – добавил глава государства.

Зеленский отметил, что кроме непосредственно фронтовых направлений внимание было уделено и прифронтовым территориям.

"Каждое движение нашего флага вперед будет означать и безопасность наших людей. И на тех территориях, которые будут освобождаться от оккупанта. И на тех территориях, которые будут становиться более глубоким тылом. И на тех территориях приграничья, которым поражение оккупанта принесет наконец покой", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 февраля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники заседания обсудили оперативную ситуацию на фронте, а также обеспечение украинских войск боеприпасами и техникой.