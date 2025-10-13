'Мы просто инвалиды с одним автоматом': в армии РФ не меняют с позиций даже раненых

Командиров российского оккупационного войска не волнует судьба своих подчиненных, ведь на позициях они оставляют даже раненых. Фиксируются долговременные задержки в ротациях.

Соответствующую информацию получило Главное управление разведки Министерства обороны Украины из перехваченных разговоров военнослужащих ВС РФ. Запись опубликована на YouTube-канале ведомства.

На что жалуются российские захватчики

В радиоперехвате, добытом украинскими разведчиками, солдат армии-агрессора рассказывал о двухмесячных задержках в ротациях с боевых позиций даже для раненых.

Он говорил о себе и товарищах: "Мы просто вот инвалиды с одним автоматом".

"Ну вы же говорили, что вот-вот нас поменяет кто-то – месяц назад или два месяца назад!" — ныл представитель РОВ.

Собеседник объяснил, что менять некем. "Я бы тебе сказал, друг, ты бы сейчас ох*** (удивился. – Ред.), где мы сейчас стоим. Даже представить себе не можешь, где у меня сейчас пацаны сидят", – убеждал он.

В ГУР МО Украины напомнили, что каждый российский военнослужащий, который не желает погибнуть в так называемых мясных штурмах или быть "обнуленным" командиром, имеет шанс сохранить жизнь с помощью проекта "Хочу жить".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что страна-агрессор гонит своих раненых военных на боевые позиции. Те пытаются отказываться, аргументируя это своими травмами и ненадлежащим медицинским обеспечением. В еще одном перехвате Главного управления разведки оккупант плакался, что у него с сослуживцами "два уха на троих".

