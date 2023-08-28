'Мы просто расходящийся материал': взятые в плен в Роботином оккупанты пожаловались, что их 'кинули'. Видео

Украинские защитники продолжают контрнаступление в Запорожской области. Российские оккупанты терпят значительные потери, а некоторые из них попадают в плен в ВСУ.

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Так, взятые в плен в уже освобожденном Роботином захватчики пожаловались, что их "кинули". Соответствующие видео появились в соцсетях. (Чтобы их досскролльте, докройте страницу до конца).

По словам захватчиков, они согласились уйти на фронт на основе других условий, а реальность их поразила.

Они рассказали, что обеспечение на учениях еще было, а когда их уже увезли на позиции, забрали все и сказали там выдадут. Но в дальнейшем местные командиры сказали, что оккупанты будут пользоваться в боях тем, что сами "найдут".

Захватчики сетуют на то, что они просто расходящийся материал.

"Связи нет, рацию дают только когда на "глаза становишься" и все. Оружия у нас не было, мы сидели в подвале, когда завязался огневой бой, трое, что были на "глазах" двухсотило. А мы сдались в плен…. Мы просто расходящийся материал", – заявили пленные.

Напомним, оккупант, взятый в плен украинскими военными во время освобождения Пятихаток в Запорожье, пожаловался на российское командование. Он рассказал, что после контрнаступления Вооруженных сил Украины его батальон "кинули как пушечное мясо".