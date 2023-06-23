'Нас бросили как пушечное мясо': попавший в плен в Пятихатках оккупант пожаловался на командование РФ. Видео

Оккупант, взятый в плен украинскими военными в ходе освобождения Пятихаток на Запорожье, пожаловался на российское командование. Он рассказал, что после контрнаступления Вооруженных сил Украины его батальон "бросили как пушечное мясо".

Видео дня

Видео с рассказом пленного попало в сеть. "Началось полномасштабное наступление ВСУ. Мы понесли большие потери и был дан приказ перегруппироваться и отойти в сторону Васильевки. Наш батальон остался держать оборону. Нас окружили", – рассказал оккупант (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Командира подразделения вместе с окруженными захватчиками не было – "был его зам, но его убили".

"Нас бросили как пушечное мясо. Кадровые офицеры все с***ались. Нас никто не прикрывал, никто не собирался выводить", – пожаловался пленный.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ освободили Пятихатки 18 июня, деоккупацию села подтвердили в Минобороны Украины. По словам украинских воинов, оккупанты бежали, бросая оружие и технику.

– Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео освобождения Пятихаток. Судя по нему, защитники буквально выжигали врага на каждом метре земли.

– В России заявили о разгроме батальона "Шторм.Осетия" в Пятихатках. В частности, был ликвидирован замкомандира батальона Техов Айвенго. Сами захватчики отрицают, что их окружили и что они понесли тяжелые потери, однако во Владикавказе уже развесили объявления с призывом прийти на площадь и почтить память погибших осетин.