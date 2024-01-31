'Мы работаем': Кулеба прокомментировал ситуацию с поставками боеприпасов Украине

Если Украина не сможет получить необходимое количество боеприпасов из одного места, у власти есть запасной план. В настоящее время идет работа над обеспечением поставок из других источников.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью BBC. Он также подчеркнул, что сколько бы Запад не тратил сейчас на помощь Украине, в случае победы России в войне заплатить придется гораздо больше.

По словам Кулебы, Украина делает все возможное, чтобы не зависеть в вопросе снабжения боеприпасами от одного источника. Об этом он сказал на фоне политических противостояний в США, поставивших на паузу американскую помощь нашему государству.

"Не существует ситуаций, не имеющих решений. Если мы не получим достаточное количество боеприпасов из одного места, мы работаем над другим, откуда их можно получить", – подчеркнул глава МИД.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Украина продолжает работать с обеими партиями в США, чтобы обеспечить финансирование помощи. Также он отметил позицию ЕС по вопросу поддержки Украины.

"ЕС демонстрирует свою способность принимать большие решения самостоятельно, и это хорошо. Мы также продолжаем работать с обеими партиями в США, чтобы убедиться, что необходимые решения будут приняты", – отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что сколько бы сейчас не тратили западные партнеры Украины на поддержку нашей страны в противодействии российской агрессии, в случае, если РФ победит – миру придется заплатить значительно более высокую цену.

Напомним, ранее в ЕС оценили, сколько боеприпасов из миллиона обещанных смогут поставить Украине до марта. Страны Евросоюза рассчитывают до 1 марта передать украинской армии около 600 тысяч боеприпасов.

В ходе встречи министров обороны, которая состоится в Брюсселе на этой неделе, могут быть рассмотрены дополнительные варианты поставки для увеличения анонсированного количества. Однако уже сейчас ясно, что заявленного показателя в 1 миллион снарядов к началу весны добиться не удастся.