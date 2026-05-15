'Мы развиваемся гораздо быстрее': Буданов рассказал о прогрессе Украины в оборонно-промышленном комплексе

Полномасштабная война значительно ускорила развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. Киев уже готов делиться с партнерами технологиями в сфере дронов, защиты инфраструктуры и построения современной системы противовоздушной обороны.

Будущее войны – за автономными "умными" беспилотниками, прототипы которых Украина уже имеет. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью британскому изданию The Times.

Украинский оборонно-промышленный комплекс развивается значительно быстрее именно из-за условий войны. Итак боевые действия заставили Украину оперативно внедрять новые технологии и менять подходы к ведению современной войны.

Отдельно Буданов отметил успехи Украины в производстве дальнобойных дронов, которые используют для ударов по российской инфраструктуре. Украинские технологии в сфере беспилотников уже стали конкурентными на международном уровне.

Также глава ОП заявил, что союзникам Украины необходимо активнее работать над созданием эффективной многоуровневой системы противовоздушной обороны. Современные войны демонстрируют проблему истощения дорогих ракет ПВО из-за массового использования дешевых дронов.

Украина готова делиться собственным боевым опытом с международными партнерами. Речь идет не только о военных технологиях, но и об организации защиты критической инфраструктуры и функционирования государства в условиях войны.

Буданов также заявил, что война постепенно переходит в фазу использования автономных систем. В Украине уже есть прототипы "умных" дронов, которые смогут действовать практически без участия человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина предлагала США масштабную Drone Deal, то есть соглашение о дронах, чуть меньше года назад. Вашингтон до сих пор не принял решение, но за это время заинтересованность нашими технологиями продемонстрировали многие другие страны.

