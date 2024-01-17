'Мы сейчас находимся в обороне': Жирохов объяснил, как погода влияет на ситуацию на фронте

Зимой Украина перешла к обороне, в то время как российские войска пытаются наступать. Планам россиян помешали погодные условия: изменение плюсовых и минусовых температур не позволяет земле промерзнуть настолько, чтобы оккупанты могли начать полноценное наступление.

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Для Сил обороны погодные капризы не настолько критичны, как для захватчиков. О ситуации и влиянии погодных условий на развитие событий на фронте в интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Комментируя возможности для проведения наступательных операций этой зимой как для Украины, так и для РФ, эксперт отметил, что на развитие событий очень сильно влияют погодные условия.

"Здесь нет никаких неожиданностей. Очевидно, что мы перешли в состояние обороны. Очевидно, что россияне имеют наступательные планы, но сейчас им мешают погодные условия. Эти качели с плюсовыми и минусовыми температурами не позволяют развернуть полноценное наступление на некоторых направлениях, на которые они уже нацелились. Им нужно, чтобы промерзла земля. Когда она промерзнет, что это будет… Это полностью зависит от погодных условий", – отметил он.

Впрочем, подчеркнул Жирохов, для удерживающих оборону украинских войск погодные капризы имеют далеко не настолько большое значение, как для оккупационных войск.

"Насколько я понимаю, сейчас Вооруженные силы Украины не планируют наступательных операций, поэтому для них логистика не столь актуальна, как для россиян, которые пытаются наступать, когда эта логистика должна следовать за наступающими войсками. Мы сейчас находимся в обороне, логистика уже более-менее налажена. Поэтому погода если и имеет влияние на нас, то оно не является критическим", – отметил эксперт.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что планы РФ в Украине терпят неудачу. Однако, подчеркнул он, ресурсы для наступления на нескольких направлениях у врага еще есть.

Также сообщалось, что, по мнению Сырского, враг готовится возобновить наступление на Северском направлении.