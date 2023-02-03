'Мы сейчас психанем и уйдем отсюда': оккупант доложил командиру о настроениях во 'второй армии мира' на передовой. Перехват

Руководство войск страны-агрессора России снова терпит потери на фронте. На этот раз оккупанты по собственному желанию убегают с поля боя. Одной из причин является плохое обеспечение.

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Об этом заявил один из военных преступников РФ своему командованию. Он четко дал понять, что настроение у "второй армии мира", мягко говоря, не боевое. Соответствующий телефонный разговор перехватило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

Военный государства-террориста откровенно заявил, что ему не нужна эта война. А также рассказал о ситуации на передовой.

"С передком у нас связи нет. Я х*й его знает. Мы сейчас психанем и развернемся и едем нах*й отсуда. Мы без жертв, без них*я, нах*й оно нам надо эта х*йня?!" – сказал военный.

Также он обвинил высшее руководство в выдумках по поводу продвижения на фронте.

"Шо они там понамучивали какую-то х*ету, ну а теперь пусть берут и как-то отбивают эти места", – подчеркнул оккупант.

В итоге он четко сказал, что сдает обмундирование и уезжает домой.

"Я возвращаюсь домой. Щас я прихожу к вам, скидываю броник и еду домой. Нах*й оно мне вср*лось, эта х*ета", – сказал военный РФ.

Напомним: армия страны-агрессора России, которая вторглась в Украину более 11 месяцев назад, на сегодня лишилась уже более трех тысяч танков и почти шесть сотен самолетов с вертолетами. Но больше всего враг потерпел поражение в живой силе – 129 870 ликвидированных военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты "спалили" свои большие потери на фронте. Один из захватчиков очень удивился тому, что у другого из личного состава остались только бывшие российские заключенные. При этом количество завербованных "зеков" тоже быстро уменьшается.

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