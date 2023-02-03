ВСУ ликвидировали за сутки 840 оккупантов и уничтожили их самолет: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Армия страны-агрессора России, которая вторглась в Украину более 11 месяцев назад, на сегодня лишилась уже более трех тысяч танков и почти шесть сотен самолетов с вертолетами. Но больше всего враг потерпел поражение в живой силе – 129 870 ликвидированных военнослужащих.

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Накануне ряды "двухсотых" в путинском войске пополнились на 840 захватчиков. Обновленные данные по потерям ВС РФ обнародовал в Facebook Генштаб ВСУ.

Кроме сотен оккупантов, за сутки защитники уничтожили на фронте шесть боевых бронированных машин (всего 6388), четыре танка (3215), четыре единицы автомобильной техники и автоцистерн (5068), три артиллерийские системы (2215) российской армии.

Также воины сожгли по две РСЗО (всех 460) и единицы спецтехники (202). В небе сбили один БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 1952) и самолет (294) врага.

Неизменным осталось количество уничтоженных российских крылатых ракет – 796, вертолетов – 284, средств ПВО – 222, кораблей/катеров – 18.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание NYT написало, что Россия потеряла в войне против Украины 200 тыс. военных убитыми и ранеными. В то же время аналитики отметили, что для Кремля жизнь солдата ничего не значит, российских диктатор Владимир Путин не меняет планов своей войны.

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