'Мы стоим вместе с Украиной': США и Япония совместно осудили агрессию России и пообещали поддерживать Киев

Во время заседания Консультативного комитета по безопасности США и Япония выразили поддержку Украине и осудили российскую агрессию. Представители Вашингтона и Токио отметили, что российский диктатор Владимир Путин угрожает принципам, лежащим в основе международного порядка.

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Также стороны заняли общую позицию в вопросе поддержки Украины. Об этом во время пресс-конференции по результатам встречи заявили Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Японии Йошимаса Хаяши, сообщает Укринформ.

По словам Блинкена, США и Япония стоят вместе с Украиной против войны президента Путина, угрожающего принципам, лежащим в основе международного порядка. Он подчеркнул, что все нации должны иметь возможность определять собственный путь, а также иметь право на суверенитет, независимость и территориальную целостность.

В свою очередь Йошимаса Хаяши подтвердил, что агрессия России против Украины расшатывает основы международного порядка. Глава японского МИД добавил, что во время встречи в Вашингтоне стороны заняли общую позицию, которая осуждает безрассудную ядерную риторику и атаки на гражданскую инфраструктуру. Кроме того, по его словам, Вашингтон и Токио согласились на необходимости продолжать решительную поддержку Украине.

В то же время Хаяши подчеркнул, что Япония и США разделяют общую обеспокоенность в связи с усилением сотрудничества между Китаем и Россией.

Напомним, Япония огласила военный бюджет на 2023 год в размере $320 млрд, что представляет собой мощнейшее наращивание боевой мощи страны со времен Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Япония, Великобритания и Италия объединили усилия в работе над проектом реактивных истребителей нового поколения. Это стало первым крупным сотрудничеством Японии в области промышленной обороны со времен Второй мировой войны.

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