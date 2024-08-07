'Мы так не работаем': военный эксперт подверг сомнению версию о намерении ВСУ захватить Курскую АЭС и назвал другую цель. Видео

Военный эксперт Иван Ступак считает, что вероятность того, что Украина планирует захватить Курскую АЭС, чтобы потом обменять ее на Запорожскую АЭС, очень низка. По его убеждению, наше государство не работает такими методами и не может позволить себе захватить ядерный объект даже на территории страны-агрессора.

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Об этом Ступак сказал в эфире OBOZ.Talk в среду, 7 августа. Украина никогда не станет ядерным террористом – таким, как сейчас есть Россия.

"Это не наш метод, мы так не работаем. Украина не может себе позволить захватить ядерный объект даже на территории страны-агрессора. Иначе мы сразу станем такими же, как и Россия – страна-ядерный террорист. Россияне это смогут использовать, и мы можем лишиться большой поддержки даже от государств, которые еще занимают промежуточную позицию. Мы этим заниматься не будем", – подчеркнул Ступак.

Ситуация с наступлением на Курскую область, по мнению эксперта, в первую очередь может быть для Украины хорошим пиар-ходом. В России много говорили о том, что украинская армия слаба и неопытна, что Силы обороны не имеют достаточно оружия, а теперь она снова зашла на территории РФ и показала всему миру, что имеет силу.

"Понимаем, что захваченная территория – это 0,000001 с точки зрения площади Российской Федерации. Но мы показали всему миру и последним союзникам РФ, что "маленькая и слабая" Украина может отжимать даже и небольшую территорию России. Медийно это очень унизительно для РФ. Это страна, которую боятся США. Действительно боятся, без преувеличения. А Украине не скажу, что терять нечего, но мы уже просто уморились бояться этих ядерных угроз", – добавил он.

Возможно, этот прорыв может стать толчком для западных партнеров предоставить Украине больше военной помощи или снять ограничения по использованию дальнобойного оружия. Однако на Западе все еще есть "холодный и липкий" страх эскалации, отметил Ступак.

"К сожалению, он есть, он сковывает многих западных политиков. Политиков много, лидеров единицы, которые готовы брать на себя ответственность за непопулярные решения и говорить: я здесь главный, я беру на себя ответственность и все, что будет дальше, все на мне", – заметил Ступак.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска пытаются "нащупать" направление главного удара ВСУ в Курской области. В частности, россияне испугались, что ВСУ могут захватить Курскую АЭС в городе Курчатов.

Российские пропагандистские каналы заявили, что на Курской АЭС нет укрытий, а сам объект охраняют только женщины. "Панцири" переехали поближе к станции и все время отстреливаются.

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