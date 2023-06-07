'Мы уже близко!': российские добровольцы призвали жителей Крыма предоставить им данные о расположении окупантов на полуострове

Бойцы легиона "Свобода России" объявили свою позицию по отношению к Крыму. Они заявили, что не признают фальшивые референдумы и оккупацию Россией полуострова, а своим долгом считают вернуть Украине то, что ей принадлежит по праву.

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Об этом сообщил официальный Telegram-канал легиона "Свобода России". Российские добровольцы в среду, 7 июня, обратились к жителям полуострова с призывом о поддержке.

Легионеры попросили крымчан сообщать им важные данные о расположении оккупантов на полуострове.

В частности, бойцы легиона "Свобода России" просят предоставить информацию о:

точном расположении пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (геопривязка с координатами),

местах жительства руководящего состава оккупационных войск (геопривязка с координатами),

местах расположения и маршруты передвижения военной техники,

точные данные местных коллаборационистов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должности и место работы);

лиц, которые "сочувствуют" оккупантам или другим сторонникам оккупационных властей, и их данные.

"Избегайте этих объектов. Если вы живете рядом и верные Украине, сообщите об этом. Нам дорога каждая жизнь, и мы сделаем все, чтобы ее сохранить", – подчеркнули российские добровольцы.

Крымчане, которые пожелают сотрудничать с легионом, могут отправить все данные на почту: [email protected]

"Мы уже близко!" – подчеркнули добровольцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы легиона "Свобода России" продолжают операцию в Белгородской области. Они снова взяли в плен российских солдат и показали допрос россиянина, полгода воевавшего на Луганщине. Оккупант так и не смог объяснить, за что воюет.

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