"Мы в долгу перед украинским народом": премьер Британии в очередной раз заявил о поддержке Украины "сколько будет нужно"

Великобритания и Германия привержены поддержке Украины "столько, сколько нужно". Власти двух стран подробно обсудили помощь Киеву, потому что украинцы борются не только за себя, но и за всех людей в Европе.

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Об этом 28 августа заявил британский премьер-министр Кир Стармер на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Глава правительства Британии выразил слова поддержки украинцам, пострадавшим во время российской атаки 26 августа – самой массированной за время полномасштабной войны.

"Наши мысли со всеми семьями, которые пострадали от этого ужасного события", – сказал он.

Стармер и Шольц "достаточно подробно" обсудили ситуацию в Украине и поддержку государства.

"Потому что как страны, вносящие вклад в военные усилия Украины, и как страны с большими затратами на оборону среди европейских стран НАТО, мы очень хорошо знаем, в каком долге мы перед украинским народом, который борется не только за себя, но и всех людей и по всей Европе", – отметил премьер.

Прокомментировал он также ситуацию на Ближнем Востоке. Лондон хочет урегулирования кризиса, согласен с правом Израиля на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом, поддерживает необходимость деэскалации во всем регионе, беспрепятственный гуманитарный доступ к Газе, прекращение огня и освобождение всех заложников, "создание палестинского государства рядом с безопасным и надежным Израилем".

"Единственный способ обеспечить долгосрочный мир и безопасность как израильтян, так и палестинцев. И это, конечно, непростая цель, но мы стремимся достичь ее вместе", – добавил Стармер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Великобритания не может разрешить ВСУ бить дальнобойными ракетами Storm Shadow по России из-за позиции США, заявили ранее в The Times.

– По данным СМИ, британский премьер-министр Кир Стармер поручил совету национальной безопасности государства разработать план более широкой поддержки Украины "всеобъемлющего характера".

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