'Мы в разы подняли возможности': Шмыгаль рассказал о производстве вооружений в Украине. Видео

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна значительно подняла уровень своих возможностей в производстве вооружений, в том числе дронов. При этом большинство компонентов дронов, от плат до запасных частей, производится в Украине, а импорт составляет очень малый процент.

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Такое заявление Шмыгаль сделал во время обширного Форума с участием руководства страны во вторник, 27 августа. Об этом сообщает присутствующий на мероприятии корреспондент OBOZ.UA.

"Мы действительно в разы, кое-где в десятки, а иногда и в сотни раз подняли возможности нашего производства", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что Украина сейчас производит и поставляет более одного миллиона дронов. Локализация производства на многих предприятиях достигает 98%, что свидетельствует о высокой степени самодостаточности.

"Я лично посещал большое количество украинских производителей дронов от плат до запасных частей – все производится в Украине. Очень малый процент закупается от наших партнеров и это весомый результат. Это рынок, который мы открыли уже во время войны – рынок дронов. Сегодня Украина уже производит, снабжает более одного миллиона дронов. Мы продолжаем наращивание", – добавил Шмыгаль.

Шмыгаль также рассказал об открытии рынка боеприпасов для дронов, что стало возможным благодаря новому законодательству и постановлениям Кабмина и Парламента.

Кроме того, в бюджет отдельно заложены средства для поддержки и реорганизации производства в украинском оборонно-промышленном комплексе, а также для закупки продукции украинских производителей.

"Мы финансируем совместно с партнерами в закупку украинских производителей. Можно говорить о сотнях миллиардов гривен. Мы действительно сегодня имеем украинское оружие победы по всем направлениям: от украинской артиллерии до исключительно украинских дронов. И мы продолжаем эту работу", – подчеркнул премьер.

Напомним, представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал о роли современных технологий в контексте российско-украинской войны. По его словам, роботизированные и безэкипажные системы играют ключевую роль в обеспечении защиты военных и сохранении их жизней.

В субботу, 24 августа, в центре Киева на Софийской площади открылась выставка современной беспилотной и роботизированной техники. Свои дроны там показали Национальная полиция, Национальная гвардия и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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