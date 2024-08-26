'Эволюция есть': в ГУР рассказали о развитии роботизированной системы украинского производства

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал о роли современных технологий в контексте русско-украинской войны. По его словам, роботизированные и безэкипажные системы играют ключевую роль в обеспечении защиты военных и сохранении их жизни.

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Об этом он сказал в эфире Апостроф TV. По его словам, эволюция происходит быстро.

"Эволюция есть. Появилось много роботизированных систем, без экипажных систем, направленных на защиту воина, сохранение жизни. И эта эволюция происходит очень быстро", – сказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что высокотехнологичные образцы оружия нуждаются в значительных капиталовложениях. Однако быстрое развитие военных технологий способствует появлению более доступных, но эффективных средств поражения.

Скибицкий также акцентировал внимание на использовании всего спектра доступного оружия для освобождения оккупированных территорий.

"Освобождать наши оккупированные территории нужно любым способом, используя весь спектр имеющегося оружия, начиная от высокотехнологичного современного иностранного производства и заканчивая всеми образцами того вооружения, которое на сегодняшний день производит наш оборонно-промышленный комплекс", – заявил представитель ГУР МОУ.

Отдельно Скибицкий акцентировал, что Украина проводит атаки только на военные объекты и инфраструктуру, обеспечивающую ведение войны.

"Нарушать планы, нарушать систему логистики, нарушать производство оружия РФ можно только нанесением ответных ударов. Даже сами россияне признают, что мы бьем только по военным объектам и объектам, которые обеспечивают ведение войны", – пояснил он.

В субботу, 24 августа, в центре Киева на Софийской площади открылась выставка современной беспилотной и роботизированной техники. Свои дроны там показали Национальная полиция, Национальная гвардия и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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