"Мы видим результат": в ГУР объяснили, насколько критичны для России украинские удары

Украинские удары по российским военным и инфраструктурным объектам создают для РФ всё больше проблем. В Главном управлении разведки отмечают, что последствия атак проявляются не только в уничтожении или повреждении отдельных объектов, но и в дополнительных расходах, проблемах с логистикой и обеспечением армии.

Видео дня

В то же время главная цель Украины заключается в системном снижении способности России продолжать войну. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко.

Украинские удары создают критические проблемы для РФ

Отвечая на вопрос о влиянии украинских атак, Иващенко заявил, что для России они уже являются "очень критическими".

По его словам, после каждого результативного удара РФ вынуждена останавливать производство, восстанавливать поврежденные объекты, менять логистику или перебрасывать дополнительные средства противовоздушной обороны.

"Критические. На сегодняшний день – очень критические", – подчеркнул глава ГУР.

Он отметил, что украинские атаки также влияют на финансовое положение России. По словам Иващенко, дефицит бюджета РФ в настоящее время составляет 82 млрд долларов.

Главные истории дня

Украина, в частности, наносит удары по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей российские войска топливом, по логистическим центрам и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом.

Проблемы России с экспортной логистикой

Отдельно Иващенко обратил внимание на ситуацию в Черном море. По его словам, украинские удары и изменения в морской обстановке создают для России дополнительные трудности с экспортной логистикой, в частности с зерном.

России необходимо экспортировать около 40 млн тонн зерна урожая этого года. Для этого, по словам главы ГУР, ежедневно требуется около 30 судов, а полноценных альтернативных маршрутов фактически нет.

"Есть более дорогие варианты – перевозить по железной дороге в порты Балтийского моря или автомобильным транспортом. Но это не выход из ситуации", – отметил он.

По его словам, Россия производит около 130 млн тонн зерна, из которых примерно 80 млн тонн оставляет для внутреннего потребления, а остальное экспортирует. Экспорт является важным ресурсом для российской экономики.

"И мы видим результат этой работы. Мы видим этот эффект и в черноморской логистике, и в экспортных возможностях России. Россия избавляется от ощущения, что её тыл практически недосягаем", – заявил Иващенко.

Главная цель – ослабить способность РФ вести войну

Глава ГУР подчеркнул, что цель украинских атак заключается не в демонстрации дальности поражения, а в системном ослаблении российских военных возможностей.

"Задача – снижать способность противника производить оружие, обеспечивать свои войска и продолжать эту войну", – пояснил он.

Среди основных проблем российской экономики Иващенко назвал нехватку трудовых ресурсов, рост дефицита федерального бюджета и ухудшение ситуации в банковской системе.

По его словам, Украина использует комплекс инструментов: удары по российским объектам, санкционное давление, а также сотрудничество с международными партнерами по ограничению доступа РФ к компонентам, технологиям и оборудованию, которые она пытается получать в обход санкций.

Как писал OBOZ.UA, в Министерстве обороны Украины подвели итоги операций deep strike, проведенных в августе. По итогам под удары попали как минимум 12 крупных нефтеперерабатывающих заводов РФ. Их совокупная проектная мощность составляет около 100 млн тонн нефтепродуктов в год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!