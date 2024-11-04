'Мы все можем ошибаться': в 53-й и 47-й бригадах призвали военных вернуться на службу после СОЧ

Две бригады ВСУ призвали военнослужащих, самовольно покинувших части, вернуться на службу. Им пообещали поддерживать и консультировать их на каждом этапе возвращения.

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С таким призывом к военным из СОЧ обратилась 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха и 47 отдельная механизированная бригада "Магура". Об этом говорится на страницах бригад в Facebook.

В 47 ОМБр заверили, что понимают: есть разные причины такого поступка.

"Кто-то устал и соскучился по родным, другие не нашли места в своей бригаде по той специальности, которую предоставили. Мы готовы предложить тебе достойные условия с современным подходом. Наша цель – предоставить возможность каждому бойцу вернуться в строй и реализовать себя", – информирует 47 бригада.

В то же время, в 53-й бригаде подчеркнули, что готовы поддержать тех, кто хочет исправить свою ошибку.

"Мы все можем ошибаться – это часть жизни. Важно помнить, что один проступок не определяет нас полностью. Мы поддерживаем тех, кто хочет исправить ошибки прошлого. Для каждого военнослужащего, ранее самовольно покинувшего часть, сейчас открыта дверь для возвращения. У нас одна страна, одна цель, и победить мы сможем только вместе. Важно, чтобы каждый, кто готов защищать нашу землю, мог присоединиться к общему делу, независимо от прошлых решений", – говорится в обращении воинской части.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности за СОЧ тех военных, которые добровольно вернулись на службу. Им гарантируют, что обеспечат всем необходимым в течение 72 часов.

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