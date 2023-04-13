"Мы здесь в окружении, будем как-то пробиваться": оккупант рассказал о реальной ситуации на фронте. Перехват
У российских оккупантов, несмотря на мобилизацию, острая нехватка личного состава на фронтах. Тем не менее военное командование РФ продолжает бросать своих солдат на "пушечное мясо".
Об этом рассказал оккупант в перехваченном украинской разведкой разговоре. Соответствующий аудиоролик обнародовало ГУР.
Российский военный в телефонном разговоре с женой пожаловался ей, что его часть попала в окружение.
"Если даже сейчас что-то будет, нас даже вывести никак. В кольце мы небольшом, окружили нас, короче", – говорит оккупант.
Он также сообщил жене, что собирается ночью идти в разведку, а на следующий день они постараются вырваться из окружения.
"Мы здесь с мобилизованными разговаривали, у них 4 танка, сейчас будем пробиваться", – сообщил оккупант.
Несмотря на то, что понимая, что ее мужу предстоит тяжелый бой, россиянка никаких эмоций не проявила – ни сочувствия, ни поддержки.
Вместо этого она "порадовала" мужа слухами о том, что якобы мобилизованных вскоре собираются выводы обратно в Россию.
"Очень много денег уходит и на них и на вас", – объяснила россиянка.
"Да, а нас сейчас будут на мясо отправлять. Я так понял также", – ответил оккупант жене.
На ее реплику о том, что все равно будут забирать других на фронт, потому что "народа не хватает", оккупант признал острую нехватку в живой силе, выразив это своей привычной лексикой.
"Вообще *опа короче, не хватает вообще", – заявил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, в очередном перехвате оккупант рассказал о больших потерях российской армии и об их "двухсотых", которых не хотят забирать в морги, оставляя гнить где-то посреди украинских степей.
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