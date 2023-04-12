'Больницы переполнены ранеными, все страшно пьют': оккупант рассказал о потерях РФ в Украине и трупах, которых никто не забирает. Перехват

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери в войне против Украины. Их больницы переполнены ранеными, причем не только в прифронтовых областях, но и в глубине России. Но еще больше "двухсотых" – их даже не хотят забирать в морги, оставляя гнить где-то посреди украинских степей.

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Об этом свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры знакомых и родственников оккупантов. Фрагмент одной из них в распоряжение OBOZREVATEL предоставили хакеры группировки "Фронтовые разговоры оккупантов". Ниже приводим стенограмму перехвата.

Разговор происходит между двумя россиянами, находящимися в тылу. Родственник одного из них – на фронте в армии оккупантов, а родственница работает в местном военном госпитале.

Как видно из разговора, в госпиталь с войны против Украины привезли огромное количество раненых, большинство из них осталось без конечностей, а значит, уже не сможет вернуться в строй. Оккупанты в госпитале беспробудно пьют, устраивая скандалы и драки.

За бутылку водки они готовы платить по тысяче рублей, им ее таксисты подвозят прямо под дверь отделения.

"Короче, вчера Света приехала, рассказывает, что им сейчас в госпиталь очень много привезли раненых, с Украины, с боевых действий. Говорит, что кто без руки, кто без ноги. Пьют, вообще говорит… При чем они же не могут вниз спустится, между собой скандалят. Такси, говорит, привозит прям к отделению. Бутылка водки – тысяча. - А деньги?- У них, говорит, деньги есть. Еще гуманитарку им везут…", – рассказал один из россиян.

Согласно перехваченному разговору, многие российские оккупанты до госпиталей не доезжают, а направляются сразу в морг. Причем огромное количество своих трупов враг вообще не забирает, оставляя на обочинах дорог.

Таким образом, захватчики скрывают реальное количество своих потерь в живой силе.

"Сережа им звонил, и говорит, столько трупов лежит. Просто, говорит, гниют, и никто их не забирает. А сколько трупов, говорит, увозят туда в морг или куда. И там столько лежит. Массово не отвозится "груз-200". Во-первых, это деньги, во-вторых, это будет, знаешь, чего – "О, сколько солдат погибло". Родители-то думают, что сын не выходит на связь, а он, может, в морге лежит. А может, вообще, на дороге лежит. Говорит, смрад такой!!! Говорит, проблемы с водой. Потому-то не знаешь, где вода, откуда ее пить. И вот, Сережа наш говорит, что в госпитале так пьют. Говорит, жаловались начальству, а им сказали – "Мы не можем ничего с ними сделать, люди вернулись с войны". Когда пьют, они начинают там ругаться, спорить и до драки доходит.", – рассказал россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, очередной оккупант пожаловался на большие потери российской армии и попросил жену вытащить его из фронта.

Другой захватчик в телефонном разговоре также рассказал об огромных потерях оккупационных войск РФ.

Еще один российский солдат рассказал, что во второй армии мира все совсем не так хорошо, как говорят в росСМИ. Он посетовал на отсутствие командования, а также на то, что захватчиков не обеспечивают самым необходимым. К примеру, форму им отдают сослуживцы, которые покидают позиции.

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