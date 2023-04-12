''Это у Путина по телевизору все красиво, а мы здесь мясо'': оккупант рассказал о потерях в армии РФ. Перехват

Очередной российский оккупант пожаловался на будни войны в Украине, большие потери и безразличие командования. Военный РФ попросил жену вытащить его из фронта.

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Об этом говорится в аудиоперехвате телефонного разговора россиян, опубликованном Главным управлением разведки. Захватчик жаловался, что из 100 людей в роте осталось 35, а домой можно попасть только "300-м" или "200-м" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Это у Путина все красиво по телевизору. Мы, как пушечное мясо здесь", – рассказал оккупант, отметив, что скоро может попасть в окружение.

Он призвал жену обращаться в прокуратуру и военкомат и всеми силами пытаться его вытащить.

"Командиру здесь по барабану, они в штабе, если что-то и случится, они первые убегут", – добавил российский солдат, посетовавший, что нет ни денег, ни снабжения, ни ротации.

Напомним: другой оккупант пожаловался на нехватку тяжелой техники во "второй армии мира". Поэтому многим захватчикам по прибытии на передовую в Украине приходится переквалифицироваться. В частности, танкисты в армии РФ часто переходят в разряд пехоты.

Также захватчик сообщил, что многие военнослужащие РФ, которых они меняли на позициях, спились за время их участия в войне против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– один из военных преступников РФ признался, что целенаправленно обстреливал дома мирных жителей Харьковщины. Террорист заявил, что по домам стреляли из гранатометов. Отец военного преступника поддержал действия оккупантов и заявил, что так и нужно было сделать;

– другой оккупант пожаловался на отсутствие техники и даже воды во "второй армии мира". Ликвидированных "побратимов" захватчики не могут даже забрать с поля боя.

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