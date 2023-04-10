Целились прямо в окна: оккупант признался отцу, что получил приказ обстреливать дома мирных жителей на Харьковщине – ИС

Российские оккупанты не скрывают своих преступлений и признаются, что целенаправленно обстреливали дома мирных жителей в Украине. Один из преступников заявил, что таким образом "истреблял" население страны.

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В частности, гранатометчики получили приказ от командира полка обстрелять дома мирных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал "Інформаційний Спротив".

По данным перехвата, российский военный преступник по имени Дмитрий в разговоре со своим отцом рассказал ему, что ездил "истреблять" мирных жителей в Харьковской области.

Террорист заявил, что по домам стреляли из гранатометов. В свою очередь отец военного преступника поддержал действия оккупантов, и заявил, что так и нужно было сделать.

Кроме того, захватчик уточнил, что целился из гранатомета прямо в окна, чтобы снаряд залетал внутрь дома. Также преступник заявил, что поблизости не осталось ни одного уцелевшего села.

Напомним, войска РФ в воскресенье 9 апреля открыли огонь по Харьковской области. В селе Караичное Чугуевского района, которое находится недалеко от границы с РФ, серьезные ранения получил гражданский.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ днем 9 апреля ударили по Дружковке Донецкой области. Вследствие обстрела ранены два человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 9 апреля войска РФ обстреляли Запорожье. Одна из ракет попала в частный дом, погибли мужчина и его 11-летняя дочь. В минобороны России цинично заявили, что якобы уничтожили "базу горючего ВСУ".