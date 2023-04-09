Оккупанты обстреляли Харьковщину: врачи спасают жизнь 30-летнего мужчины

Войска Российской Федерации в воскресенье, 9 апреля, открыли огонь по Харьковской области. В селе Караическое Чугуевского района, которое находится недалеко от границы с РФ, серьезные ранения получил гражданский.

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Потерпевшему примерно 30 лет. Он был срочно госпитализирован, за его жизнь борются врачи. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его информации, по селу захватчики ударили из миномета. О характере разрушений чиновник не написал.

Кроме того, в этот же день противник накрыл огнем из РСЗО город Купянск. Оккупанты обстреливали жилые дома и частные территории.

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 9 апреля РФ удерживала в Черном море две подводные лодки с восемью ракетами "Калибр" на борту, сообщали в ОК "Юг".

– На этом этапе войны массированных ракетных обстрелов Украины стало меньше, но захватчики начали ежедневно наносить десятки авиаударов по прифронтовым территориям крылатыми управляемыми бомбами. Такие снаряды могут лететь на десятки км и имеют боевую часть в 500 кг.

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