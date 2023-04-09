Оккупанты вывели в Черное море две подводные лодки: Гуменюк предостерегла украинцев об опасности

Утром в воскресенье, 9 апреля, РФ удерживает в Черном море две подводные лодки с восемью ракетами "Калибр" на борту. Также повышена минная опасность.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк. По ее словам, пуск вражеских ракет с подводных лодок сложнее выявить нашей ПВО, поэтому следует оперативно реагировать в случае объявления воздушной тревоги.

"Враг продолжает держать корабельную группировку в Черном море. Сейчас они используют подлодки, их две, увеличили от прошедших суток до двух, поэтому ракетный залп может достигать 8 ракет", – сказала Гуменюк.

Также она напомнила о минной опасности со стороны моря, возникшей после шторма.

"Сейчас, когда потеплело, море может приносить неприятные сюрпризы к побережью, поэтому нужно следить и помнить о необходимости соблюдения дистанции до среза воды – хотя бы 200 м, не приближаться ближе", – предостерегла спикер пресс-центра Сил обороны "Юга".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне враг провел ротацию ракетоносителей в Черном море, сменив их на подводные, общий залп "Калибров" уменьшился до 10 ракет.

– В ходе обстрела украинских городов РФ делает ставку на авиацию, особенно на юге. Однако оккупанты все еще могут прибегать и к использованию ракет для точечных ударов.

– Захватчики стали ежедневно наносить десятки авиа ударов по прифронтовым территориям, применяя крылатые управляемые бомбы. Такие снаряды могут лететь на десятки км и имеют боевую часть в 500 кг.