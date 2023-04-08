Оккупанты провели ротацию ракетоносителей в Черном море, общий залп 'Калибров' уменьшился вдвое - ОК 'Юг'

В Черном море враг сменил надводный ракетоноситель на подводный, тем самым вдвое уменьшив потенциальный залп "Калибров". В настоящее время в акватории Черного моря находится 10 ракет такого типа.

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Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров в Telegram. Все корабельная группировка из 10 единиц маневрирует в ракетобезопасном для себя районе – между юго-восточным побережьем Крыма и Новороссийском.

"Продолжая обстрелы гражданского населения, враг применяет террористическую тактику, атакуя частные подворья, медицинских работников возле специализированного автомобиля, территорию лечебных учреждений и других объектов социальной инфраструктуры. При этом применяет наряду с артиллерийским вооружением управляемые авиационные бомбы и дроны с разрывными гранатами, сознательно направляемыми именно на скопления людей", – пишет Назаров.

Он подметил, что 2 медицинских работника, которые спешили на помощь раненым людям, тяжело ранены.

Кроме того, нашей авиацией нанесено 2 удара по сосредоточению вражеских сил и средств, в сочетании с выполнением ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач.

"Их результатом стали: подтвержденная демилитаризация 9 рашистов, беспилотного разведчика типа "Мерлин", крупнокалиберной артустановки, 4 единиц автотехники и 3 наблюдательные пункты врага", – заявил он.

Контрбатарейное противодействие вдоль линии фронта продолжается. Враг продолжит тактику воздушных атак с использованием управляемых авиабомб.

Угроза ракетных ударов сохраняется, атака дронами-камикадзе вполне вероятна.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия во время обстрела украинских населенных пунктов делает ставку на авиацию, особенно на юге. Однако враг все еще может прибегать и к использованию ракет, чтобы наносить точечные удары.

Российские оккупационные войска начали ежедневно наносить десятки авиационных ударов по прифронтовым территориям в Украине. Причем захватчики теперь регулярно применяют крылатые управляемые авиационные бомбы. Этот вид оружия стал очередной угрозой для Украины, ведь такая бомба может лететь на десятки километров и имеет боевую часть в 500 кг.

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