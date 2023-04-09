В России цинично похвастались уничтожением "базы горючего ВСУ" в Запорожье: там убили 11-летнюю девочку и ее отца
В России цинично заявили, якобы ракетным ударом по Запорожью, убившим 11-летнюю девочку и ее отца, уничтожили "базу топлива" Вооруженных сил Украины. Оккупанты утверждают, что на уничтоженной базе якобы хранилось 70 тыс. тонн горючего для обеспечения украинских сил на востоке.
Соответствующее заявление озвучили в министерстве обороны страны-агрессора. "В районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе", – говорится в сводке ведомства, обнародованной в воскресенье, 9 апреля.
Кроме того, оккупанты уверяют, что якобы уничтожили склады оружия и боеприпасов в районе Орехова и Угледара.
Напомним, ночью 9 апреля российские военные преступники вновь обстреляли Запорожье. Одна из вражеских ракет попала в частный дом. Там погибли 50-летний мужчина и его 11-летняя дочь.
В трех десятках соседних домов российские снаряды повредили окна и кровли. Из-под завалов спасатели достали 46-летнюю женщину, ее дочь, к счастью, была в гостях.
По данным Нацполиции, оккупанты били ракетами С-300, известными своей "точностью".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля подписал указ о создании 19 военных администраций на Запорожье.
– По данным Генерального штаба ВСУ, на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают наращивать оборонные рубежи. За минувшие сутки враг совершил обстрелы более 40 населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения.
– В школах на оккупированной части Запорожской области детям устроили "промывание мозгов" кремлевской пропагандой. Учителя-коллаборанты провели "патриотический" урок, оскорбив украинцев.
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