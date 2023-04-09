Оккупанты обстреляли Дружковку на Донетчине из РСЗО, есть раненые. Фото

Оккупационные войска РФ днем 9 апреля ударили по Дружковке Донецкой области. Вследствие обстрела ранены два человека.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, вражеский обстрел из велся из РСЗО.

"Россияне совершили обстрел города Дружковка из РСЗО. Известно о двух раненых гражданских. Были повреждены крыши домов, выбиты окна", – написал Ермак в своем Telegram-канале.

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