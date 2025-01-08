'Мы ждали Россию, но оказались лишними': бездомные жители оккупированного Мариуполя записали обращение к Путину. Видео

Жители захваченного войсками России Мариуполя третий год не могут получить от страны-агрессора обещанное жилье, вместо того, которое разрушили оккупанты во время оккупации города. Мариупольчане записали видео к диктатору Путину из котлованов, оставшихся на месте их домов, заявив, что стали лишними в родном городе.

Видео дня

Видео записали местные жители из разных районов Мариуполя. Они заявили, что поверили России, но теперь разочарованы и оказались бомжами. Жилье от россиян ждут десятки тысяч человек. Кадры опубликовали на канале ASTRA.

Жители района "Стадион" рассказали, что ранее тут проживало очень много людей. Сейчас жить им негде. Россияне снесли около 50 домов, два детских садика, школу и реабилитационный центр.

"Мы собрались на наших котлованах встретить новый 2025 год. Здесь проживало много людей. Сейчас мы бомжи. Власти уже отчитались, что всех заселили и мы все с жильем, но это не так. Наш район хотят застроить ипотекой, диалог с нами не ведут, нас игнорируют. Многих даже не поставили в очередь, потому что у нас сгорели документы во время боевых действий. Власть вычеркнула нас. Мы 2 года и 10 месяцев снимаем жилье за свои деньги", – рассказали мариупольчане.

При этом адреса домов аннулированы – чтобы лишить людей жилья россияне переименовывают улицы. Так, улицу Азовстальскую переименовали в "Проспект Тульский", хотя жители города были против.

Жители снесенного дома №111 на проспекте Металлургов сказали, что "очень ждали Россию", но также оказались бомжами. Люди живут на съемных квартирах, у пенсионеров на это уходит большая часть пенсии.

"И что теперь? Получаем полное разочарование! Три года мы неприкаянные ходим по съемных квартирах. Дома строятся, но все квартиры идут на ипотеки. Где мне взять такие деньги, чтобы купить квартиру", – заявили они.

Обращение к диктатору Путину также записали жители нескольких домов на улице Богдана Хмельницкого и улице Ленина. Они рассказали, что их дома, которые разрушили войска России во время жестоких бомбардировок, россияне снесли и на их месте "активно строится ипотечное жилье".

По их словам, снесено было как минимум 500 домов, а построено – не больше, чем 70.

"Нас десятки и десятки тысяч, мы оказались лишними в родном городе, хотя ждали Россию и поверили, что нас не бросят. Снесено более 500 многоквартирных домов, а построено всего около 70. И строительство компенсационного жилья прекращено. Адреса наших домов аннулированы. У людей, которые поверили в Россию, теряется вера в справедливость и будущее. Просим прислать независимую комиссию, чтобы вы узнали о реальной жизни в Мариуполе. К нашей власти доверия нет", – говорят местные жители.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Мариуполе из-за забитых канализаций вытекает вода с фекалиями и образует целые озера. Наводнения возникают настолько часто, что местные жители привыкли видеть их у домов.

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