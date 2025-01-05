В оккупированном Мариуполе из фекальных рек в жилом секторе образовались целые озера: видео
Во временно оккупированном Мариуполе из-за ушибов канализации вытекает вода с фекалиями и образует целые озера. Наводнения возникают настолько часто, что местные жители привыкли видеть их у домов.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Телеграмм-канале. Такие реки возникают у многоэтажек и заливают дворы жителей.
"Фекальные реки не исчезли с улиц Мариуполя. Просто они стали настолько привычным явлением, что часто мы даже не обращаем внимания на их существование. Но они есть. Даже образуют лайноозера", – написал Андрющенко.
Озера возникли на улице Халтурина на пересечении с улицей Шевченко. После "ремонта" многоэтажек наводнение не прекращается.
Ранее Андрющенко писал, что оккупанты начали строить масштабный памятник в память о погибших россиянах. Мариупольцы возмутились, поскольку в городе еще нет ни одного упоминания об убитых гражданских.
Напомним, что российские оккупационные военные вновь перебрасывают резервы через Мариуполь в направлении Родов. Подразделения окупантов двигаются колоннами, вместе с бытовыми вещами.
Также OBOZ.UA сообщал, что во время 59-го о бмина пленными из неволи вернулся защитник Мариуполя Александр Гудилин. Он был журналистом местного сайта "0629".
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